Uluslararası sendikal örgütlerden Venezuela’ya destek, ABD'ye tepki

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askerî operasyonu ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasının ardından, uluslararası sendikal hareketten saldırıya tepkiler geldi.

Latin Amerika’nın en büyük işçi konfederasyonlarından CUT, yaşananların Venezuela işçi sınıfını doğrudan hedef aldığını belirterek tam dayanışma çağrısı yaptı.

Küresel sendikal hareketin çatı örgütü ITUC ile Amerika kıtası örgütü TUCA, ABD’nin askerî müdahalesini uluslararası hukukun açık ihlali olarak tanımladı ve alıkonulanların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Avrupa’dan gelen tepkilerde ise ETUC, müdahalenin yalnızca Venezuela’nın egemenliğini değil, bölgesel barışı ve emekçilerin haklarını da tehdit ettiğine dikkat çekti.

CUT - BREZİLYA (BİRLEŞİK İŞÇİ KONFEDERASYONU): “EMPERYALİST SALDIRGANLIK KABUL EDİLEMEZ”

Venezuela’nın egemenliğinin ve Latin Amerika’da barışın savunusu için

“Blokajlar, yaptırımlar ve askerî müdahalelerden her zaman en fazla etkilenen Venezuela işçi sınıfıyla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz” denildi.

Latin Amerika’nın en büyük sendikal örgütü olan Birleşik İşçi Konfederasyonu (CUT Brezilya), 3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirilen ciddi dış saldırı eylemlerini en güçlü biçimde kınadığını kamuoyuna duyurur.

Bu gelişmeler yalnızca egemen bir ülkeye yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda bölgemizin tamamının demokratik istikrarına ve Uluslararası Hukukun temel ilkelerine doğrudan bir meydan okumadır. Güç dayatması girişimleri ve Venezuela’nın toprak bütünlüğünün ihlali, 21. yüzyılda yeri olmayan emperyalist uygulamalardır.

Olayların ciddiyeti karşısında CUT şu noktaları bir kez daha vurgular:

1. Sınıf Dayanışması:

Ekonomiyi istikrarsızlaştıran, istihdamı yok eden ve yaşam koşullarını güvencesizleştiren abluka, yaptırım ve askerî müdahalelerden her zaman en fazla etkilenen Venezuela işçi sınıfıyla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz.

2. Kendi Kaderini Tayin Hakkının Savunulması:

Venezuela’nın geleceğinin, Birleşmiş Milletler Şartı ve Amerikan Devletleri Örgütü Şartı’nı ihlal eden dış müdahaleler, askerî baskılar ya da ekonomik zorlamalar olmaksızın, yalnızca Venezuela halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini yineliyoruz.

3. Sosyal Adalet ve Egemenlik:

CUT için işçi haklarının savunusu, ulusal egemenliğin savunusundan ayrı düşünülemez. Brezilya işçi sınıfı, kıtanın halklarımızın refahı dışında çıkarlar uğruna jeopolitik çatışma alanına dönüştürülmesine yönelik her türlü girişime karşı teyakkuzdadır.

4. İnsan Haklarının Savunulması:

ABD’li askerler tarafından konutundan zorla alıkonulan Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ve eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gücün diyaloğun önüne geçmesini ve kardeş bir halkın egemenliğinin çiğnenmesini kabul etmeyeceğiz. Demokrasi, barış ve sosyal adalet mücadelesi uluslararasıdır ve bölünemez.

Yaşasın Venezuela’da barış!

Yaşasın Latin Amerika halklarının bağımsızlığı!

ITUC (INTERNATİONAL TRADE UNİON CONFEDERATİON) VE TUCA (TRADE UNİON CONFEDERATİON OF THE AMERİCAS): “REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR”

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Amerika Kıtası Sendikalar Konfederasyonu (TUCA), Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bugün Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirdiği askerî operasyonu kesin bir dille reddeder.

Karakas’taki tesislerin bombalanması ve ABD hükümetinin Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalandığını ve kaçırıldığını doğrulaması gibi son derece ağır gelişmeler karşısında uluslararası sendikal hareket şu tutumu ortaya koyar:

Askerî müdahalenin kınanması: Bu eylemi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali olarak kınıyoruz. Askerî güç kullanımı ve egemen bir ülkenin topraklarına yönelik fiilî müdahale, tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan, savaş anlamına gelen kabul edilemez bir adımdır.

Egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkının savunulması: Halkların özerkliğini savunma yönündeki tarihsel tutumumuz doğrultusunda ve bölge hükümetlerinin Venezuela’nın egemenliğine koşulsuz saygı çağrısı yapan açıklamalarını destekleyerek, zorla ya da dış müdahaleyle rejim değişikliği yaratmaya dönük her girişimi reddediyoruz. Venezuela’nın kaderi, emperyal vesayet olmaksızın, yalnızca Venezuela halkı tarafından demokratik ve barışçıl yollarla belirlenmelidir.

İnsani güvenceler talebi: Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in, ayrıca bu hukuksuz operasyonda gözaltına alınan diğer tüm yurttaşların hayatta olduklarına dair kanıt sunulmasını, fiziksel bütünlüklerine saygı gösterilmesini ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Mevcut durumları gecikmeksizin uluslararası topluma açıklanmalıdır.

Barış ve diyalog çağrısı: Brezilya, Meksika ve diğer ülkelerin şiddeti kınayıp diplomatik kanallara dönüş çağrısı yapan tutumuyla aynı çizgideyiz. Bölge barış bölgesi olarak kalmalıdır. Latin Amerika’nın, halklarımızı temsil etmeyen jeopolitik çıkarlar uğruna bir askerî çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, “Bu eylemler hiçbir şekilde demokrasiyi savunmuyor; tek taraflı ekonomik çıkarlardan beslenen askerîleştirilmiş bir dış politika gündeminin parçası olarak açık saldırganlık anlamına geliyor,” dedi. “Kaçırma tehditleri ve egemen bir hükümete saldırmak için yargının kötüye kullanılması, uluslararası hukukun üstünlüğünü aşındırır ve her yerde barışı tehlikeye atan emperyal zorlamaya tehlikeli bir emsal oluşturur.”

TUCA Genel Sekreteri Rafael Freire ise şöyle konuştu: “Biz, Amerika kıtasının sendikal hareketi olarak, Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılmasını ve askerî saldırganlığı kınıyoruz. Bu, 2014’ten beri Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) tarafından Barış Bölgesi ilan edilen Latin Amerika ve Karayipler’in yanı sıra Venezuela halkının egemenliğine ve bütünlüğüne yönelik bir ihlaldir. Venezuela halkı ve emekçileriyle uluslararası dayanışma mekanizmalarını harekete geçiriyoruz. Venezuela’yı ve tüm Latin Amerika’yı bir barış bölgesi olarak savunuyoruz. Halklarımıza ve topraklarımıza yönelik işgali ve şiddeti kabul etmiyoruz. Sendikal hareket, her zaman olduğu gibi, egemenliği ve kendi kaderini tayin hakkını, demokrasiyi ve insan haklarını savunmanın en ön safındadır.”

ITUC ve TUCA, bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik emperyalist, askerî ya da ekonomik müdahalelerine ve savaşlara karşı seferber olmaya, barışı, demokrasiyi ve çok taraflılığı kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Halkların egemenliği, barış ve kendi kaderini tayin hakkı için.

EUROPEAN TRADE UNİON CONFEDERATİON (ETUC) : AB, ULUSLARARASI HUKUKU KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), ABD’nin Venezuela’daki askerî operasyonlarına ilişkin derin kaygılarını dile getirir ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuku ihlal eden bu askerî müdahaleyi kınar.

ETUC, ITUC ve TUCA’yı destekler; emekçilerin ve yurttaşların jeopolitik tırmanmanın bedelini asla ödememesi gerektiğini bir kez daha vurgular. Venezuela’nın geleceği, dış müdahale olmaksızın, demokratik ve barışçıl yollarla yalnızca Venezuelalılar tarafından belirlenmelidir. Ayrıca özgür ve bağımsız sendikaların baskı görmeden faaliyet gösterebilmesi güvence altına alınmalıdır.

ETUC, yabancı güçlerin Venezuela’nın doğal kaynaklarına erişimi güvenceye almak amacıyla ülkede siyasi ya da ekonomik kontrol kurma girişimlerini şiddetle kınar. Bu tür eylemler, uluslararası hukukun, BM Şartı’nın ve halkların kendi kaderini tayin hakkının ağır bir ihlalidir; toplumsal adaletsizliği, baskıyı ve işçi hakları ihlallerini kaçınılmaz olarak derinleştirir.

ETUC, sivillerin ve gözaltına alınan herkesin derhal korunmasını, adil yargılanma güvencelerinin ve şeffaflığın tam olarak sağlanmasını talep eder. Tüm tarafları diplomasi ve diyaloğa geri dönmeye çağırır; Latin Amerika’nın bir barış bölgesi olarak kalması gerektiğini yeniden hatırlatır.

Avrupa sendikal hareketi, Venezuela emekçileri ve sendikalarıyla dayanışma içindedir; hakları, demokrasiyi ve barışı korumaya yönelik tüm çabaları destekler.

ETUC, Avrupa Birliği’ne, tüm aktörleri insan haklarına ve uluslararası hukuka tam saygı temelinde kapsayıcı diyalog ve arabuluculuğa yönlendirmek için elindeki tüm imkânları kullanması çağrısında bulunur. AB yurttaşlarının korunması için de gerekli tüm adımların atılmasını ister.