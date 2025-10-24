Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali: 3 bölümün filmleri belli oldu

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Altın Terazi Uzun ve Kısa Metraj Yarışmaları yanı sıra farklı bölümlerde, yeni yapımları izleyiciyle buluşturacak.

Festivalin Adalet Terazisi, Zamanın İzleri ve Yeryüzü Hepimizin bölümlerinde yer alacak filmler açıklandı. Farklı alanlarda adalet arayışını konu alan filmler Cannes, Berlin, Venedik, Locarno, Sundance, Rotterdam, Tribeca vb. film festivallerindeki prömiyerlerinin ardından İstanbul’un her iki yakasında gösterilecek.

ADALET TERAZİSİ

Festivalin Adalet Terazisi bölümünde bu sene adalet arayışını farklı açılardan ele alan Slovakya, ABD ve Birleşik Krallık yapımı dört film yer alıyor.

• Baba / Father - Tereza Nvotová

Eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali Ufuklar bölümünde prömiyerini yapan ve Slovakya’nın bu yılki Oscar adayı olarak belirlenen Tereza Nvotová yönetmenliğindeki Baba / Father, Slovakya’da geçen gerçek bir olaydan ilham alıyor. Açıklaması zor bir hatayla çocuğunu kaybeden, evliliği sarsılan, hapis cezası istemiyle yargılanan baba vicdan azabıyla boğuşurken, yaşamaya hakkı olup olmadığını da sorgulamaya başlıyor. Film, 20 dakikayı bulan uzun planlarıyla, özellikle de mahkeme sahnesiyle dikkat çekiyor.

• Her Şeyin Bir Bedeli Var / Mad Bills to Pay - Joel Alfonso Vargas

Senarist-yönetmen Joel Alfonso Vargas, ilk uzun metraj filmi Her Şeyin Bir Bedeli Var / Mad Bills to Pay için ilhamını kendisinin de büyüdüğü Bronx’taki çocukluk anılarından, aile dinamiklerinden, semtin girişimci kültüründen, gençliğin özgürlüğünden, ilk aşklardan alıyor.

Joel Alfonso Vargas, Locarno Film Festivali Geleceğin Leoparı bölümünde En İyi Yönetmen ödülü kazandığı “Que te vaya bonito, Rico” adlı kısa filmini geliştirerek yaptığı bu filmde, yoksulluk, eğitimsizlik, göçmenlik, yasadışı da olsa bir çıkış ve geçim arayışı etrafında dönen bir öykü anlatıyor. Aile kavramını, ebeveyn olmanın anlamını, sevgi ve güven ortamı yaratmanın yollarını sorgulayan Amerikan bağımsız sineması örneği film, annesi ve kız kardeşiyle yaşayan 19 yaşındaki Rico’nun 16 yaşındaki sevgilisi Destiny’nin hamile kalması üzerine sorumluluk alma hamlelerine odaklanıyor. Bu yıl Sundance Film Festivali’nden dünya prömiyerini yapan ve NEXT Jüri Özel Ödülü kazanan film, uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali Perspektif bölümünde yaptı.

• Serseri / Urchin - Harris Dickinson

Babygirl ve Hüzün Üçgeni filmlerindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Harris Dickinson ilk yönetmenlik denemesi Serseri / Urchin ile izleyiciye fırsat eşitsizliği ve bağımlılık üzerine gerçekçi bir film sunuyor. Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan film, özgüveni ve özdisiplini olmayan, bağımlılıktan kurtulamayan ve bir işte dikiş tutturamadığı için sokak ve hapishane arasında yaşamını sürdüren bir karakterin öyküsünü anlatıyor. Hayata dezavantajlı başlayan bir çocuğun kendine inşa edemediği gelecek nedeniyle yetişkinliğindeki savruluşunu gözler önüne seren filmin başrol oyuncusu Frank Dillane bu performansıyla 2025 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

• Yusufçuk / Dragonfly - Paul Andrew Williams

Paul Andrew Williams’ın sosyal gerçekçilikle psikolojik gerilimi buluşturan draması Yusufçuk / Dragonfly, toplumun kıyısında kalmış iki kadının; yaşlı, yalnız bir kadın olan Elsie ile ekonomik ve duygusal olarak tükenmiş komşusu Colleen’in beklenmedik dostluğunu konu alıyor. Yalnızlık ve suçluluk gibi duyguları, yaşlı bakım sistemini, şefkat ile zalimlik arasındaki ince çizgiyi sorgulayan filmin başrollerinde Andrea Riseborough ve Brenda Blethyn yer alıyor. Prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapan film ile oyuncular En İyi Performans Ödülü’nü layık görüldüler.

ZAMANIN İZLERİ

Festivalin Zamanın İzleri bölümü Afganistan’da Taliban yönetimine rağmen kadınlar için özgürlük savaşı veren bir büyükelçi, George Orwell ve Ukrayna’da savaş ortamında eğitim görmeye çalışan çocuklar hakkında üç belgeselle, Soğuk Savaş döneminin diplomatlarından Hammarskjöld hakkında bir biyografik filmden oluşuyor.

• Afganistan’ın Son Büyükelçisi / The Last Ambassador - Natalie Halla

Afganistan’ın Son Büyükelçisi / The Last Ambassador, 2021 yılında Taliban iktidarı ele geçirdiğine Afganistan’ın Viyana’daki son büyükelçisi olan Manizha Bakhtari’nin ve Afgan kadınların hikayesi. Bir gecede eski hükümeti kaçan ve uluslararası alanda tanınmayan Taliban tarafından yönetilen bir ülkeyi temsil etmek zorunda kalan Manizha Bakhtari, mücadeleden vazgeçmiyor ve Daughters programı aracılığıyla Afgan kız öğrencilere gizlice eğitim alma fırsatı sağlarken, büyükelçi olarak uluslararası sahnede Taliban'a karşı siyasi direniş de organize ediyor.

Belgeselin yönetmeni Natalie Halla, bu belgeselle Bakhtari’nin üç buçuk yıldır devam eden mücadelesini ve Afganistan’daki kadınların durumunu dünyaya anlatıyor. Manizha Bakhtari, giderek zorlaşan koşullarda, “Barış, savaşın yokluğu değil, adaletin varlığıdır,” sloganıyla Afgan kadınların önemli uluslararası sözcülerinden biri olmaya devam ediyor.

• Hammarskjöld: Barış için Mücadele / Hammarskjöld: Fight for Peace - Per Fly

Per Fly’ın yönettiği Hammarskjöld: Barış için Mücadele / Hammarskjöld: Fight for Peace Soğuk Savaş döneminde Kongo’ya barışı getirmeye çalışırken gizemli bir şekilde ölen İsveçli BM Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dag Hammarskjöld’ün yaşamını konu alan biyografik bir film. Mikael Persbrandt’ın Dag Hammarskjöld rolündeki performansıyla dikkat çektiği bu politik gerilim filmi kişisel yaşamıyla küresel sorumlulukları arasında sıkışmış bir adamın öyküsünü gözler önüne seriyor. Ölümünden sonra yayımlanan günlükleri Markings, onun yolculuğunu anlamanın anahtarı olarak filmde görsel ve duygusal bir rehber işlevi görüyor. Film, prömiyerini geçtiğimiz yıl Rotterdam Film Festivali’nde yaptı.

• Orwell: 2+2=5 - Raoul Peck

Raoul Peck’in George Orwell belgeseli Orwell: 2+2=5, Cannes Film Festivali’nde prömiyer yaptı. Adını 1984 romanındaki sembolik formülden alan 2+2=5, Orwell hakkında, 1984 ve Hayvan Çiftliği uyarlamalarından fragmanlar ve biyografik malzeme sunuyor.

Günümüzde git gide yükselen faşizm hakkında çeşitli kaynaklarla Orwell’in siyasi düşünceleri arasında paralellik kuran bu belgeseli, Homeland ve Billions dizileriyle tanınan Damian Lewis seslendiriyor. George Orwell’in son aylarını ve eserlerini derinlemesine inceleyerek, distopik eseri 1984 ile dünyaya sunduğu kavramların kökenlerini araştıran Raoul Peck, Orwell’i çözümlemeye koyuluyor.

• Zaman Damgası / Timestamp - Kateryna Gornostai

Kateryna Gornostai imzalı Zaman Damgası / Timestamp Ukrayna’nın Rusya konrolünde olmayan ya da işgalin sona erdiği birçok kentinde ilk ve orta öğretim okullarını dolaşıp savaş koşullarında öğrenci ve öğretmenlerin eğitime nasıl devam ettiğini kaydettiği bir belgesel.

Zaman Damgası, savaşın öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini belgelerken çocuklara eğitim ve normal bir yaşam hissi sağlamanın zorluklarını içeriden bir bakışla çatışma görüntülerine yer vermeden anlatıyor. Savaş bölgelerindeki çocukların ruh hallerine dair bilgiler sunan film, dünya prömiyerini 75. Berlin Uluslararası Film Festivali ana yarışmada yaparak Kira Muratova’nın 1997 tarihli Üç Hikaye / Three Stories filminden bu yana Altın Ayı için yarışan ilk Ukrayna filmi oldu.

YERYÜZÜ HEPİMİZİN

Festivalin akademik programının temasına atıfta bulunan bu özel gösterimde Tomas Elšík imzalı belgesel Dayanma Gücü / Resilience izleyiciyle buluşacak. Çevre felaketlerinin eşiğinde duran bir dünyada insanın doğayla ilişkisini yeniden düşünmeye davet eden belgesel, Pavel ve Klara’yı takip ediyor. Pavel, ilkbahar çayırlarının hassas ekosistemlerini korumaya kendini adamış; yok olma tehlikesi altındaki nadir bitki türlerini yaşatıyor, ormansızlaşma sonucu zarar gören sulak alanları tekrar canlandırmaya çalışıyor. Klára ise sadık köpekleri Viky ve Irbis’le birlikte arazide gezerek yaban hayatını tehdit eden ölümcül yem tuzaklarını tespit edip etkisiz hâle getirmek, zehirlenmiş koruma altındaki bir kartal vakasını çözmek ve buna sebep olan çiftçileri tespit etmek için uğraşıyor.

Dayanma Gücü, hem bir çevre dedektifliği hikâyesi hem de insanın doğayla kurduğu tahakküm ilişkisine dair bir sorgulama. Dayanma Gücü, bu iki insanın kesişen yolculukları üzerinden, insanla doğa arasındaki bağı görsel olarak resmediyor ve şu soruları soruyor: Uykuda kalan duyularımızı yeniden uyandırıp dünyayı birbirine bağlı bir bütün olarak görmeyi öğrenebilir miyiz? İnsanın doğa üzerindeki üstünlük tutumunu değiştirmesi mümkün mü?

∗∗∗

DETAYLAR AÇIKLANACAK

Hukuk alanındaki akademik programı, uzun ve kısa metrajlı uluslararası film yarışmaları, farklı başlıklar altındaki film seçkisi, yan etkinlikleri ve film seçkisinden yola çıkan VisionIst etkinliklerinden oluşan bir programı “Herkes İçin Adalet” ilkesi çerçevesinde bir araya getiren festival, Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenleniyor. Program danışmanlığını Alin Taşçıyan’ın üstlendiği festival programından diğer detayları da önümüzdeki günlerde açıklanacak.