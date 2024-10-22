Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde seçki: 4. Kuvvet Direniyor

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, tüm dünyada dördüncü kuvvet olarak bilinen haberciliği farklı açılardan yansıtan, özgür medyanın gücünü, toplumlar üzerindeki etkisini gözler önüne seren yapımlardan oluşan altı filmlik bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.

4. Kuvvet Direniyor adlı seçkide farklı coğrafyalarda ve dönemlerde, farklı eğilimlerden medya mensuplarının deneyimlerini, bakış açılarını ve iktidar sahiplerinden gördükleri baskıyı ele alan, doğru haber alma ve yayma hakkının önemini vurgulayan iki belgesel ve gerçek olaylara dayanan dört kurmaca yer alıyor.

Film gösterimlerine paralel olarak festivalin VisionIST bölümü kapsamında medya, sinema ve hukuk ilişkisini özgürlük kavramı çerçevesinde irdeleyen 4. Kuvvet Direniyor: İfade Özgürlüğü başlıklı bir panel düzenlenecek.

25 Kasım 2024 tarihinde, saat 15.00’te Beyoğlu Sineması’nda ücretsiz olarak izlenebilecek olan panele gazeteci - yazar ve senarist Zehra Çelenk moderatörlüğünde avukat-gazeteci Fikret İlkiz, Basın Konseyi Başkanı, gazeteci Pınar Türenç ve belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü konuşmacı olarak katılacak.

Festival, Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde 22-28 Kasım tarihleri arasında her yıl olduğu gibi “Herkes İçin Adalet” ilkesiyle düzenlenecek.