Uluslararası Tiyatro Buluşması Efes Selçuk’ta

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi desteği ile düzenlenen 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk’ta başladı. Açılışı renkli bir kortejle yapılan buluşmanın ilk gününde tiyatroya emek veren isimler ödüllendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yenikapı Tiyatrosu’nun kurucusu olduğu Türkiye Tiyatro Buluşması’nın vazgeçilmezi ödül töreninde, bu sene 14 sanatçı ödülleriyle buluştu.

Törende oyuncu Tamer Levent’e Emek Ödülü, oyuncu Tomris Çetinel’e Emek Ödülü, Sencer Sağdıç’a Emek Ödülü, İzmir Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu ve Mevzu Tiyatro Topluluğu Çağdaş Aydın Direnç Ödülü, Tiyatro Gazetesi’ne Polen Ünlü Dayanışma Ödülü, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu’na Nartan Kılıç Fotoğraf Ödülü, Diego D’Attilio Uluslararası Başarı Ödülü, Almanya’dan Johannes Schaffer ve Yunanistan’dan Sofia Kapsourou’ya Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e İzmir Ödülü, Eylem Şafak Aydın Ödülü Gazeteci Kazım Kızıl’ın yanı sıra Murat Ağırel ve İsmail Saymaz adına verildi.

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması 14 Temmuz’a kadar söyleşiler, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla devam edecek.