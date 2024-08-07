Uluslararası Troia Festivali 61’inci kez kapılarını açıyor

Kentin tarihinde önemli bir yere sahip olan, 61'nci Uluslararası Troia Festivali için geri sayım başladı. Festival 9 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Çanakkale’nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Troia Festivali, 9 Ağustos 2024 Cuma günü başlıyor. Konser, tiyatro, dans gösterileri, sergi, atölye, söyleşi, spor faaliyetleri ve çocuk oyunları gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı 61. Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılış töreni 10 Ağustos Cumartesi günü Troia Ören Yerinde gerçekleşecek. Resmi açılış programında, Festivalin simgelerinden olan Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülünün de takdimi gerçekleşecek.

Başlıca; tarih alanındaki çalışmaları, tarih biliminin yaygınlaştırılması ve her yaştan kişi tarafından sevilir kılınması adına çabaları nedeniyle bu seneki ödül, Belediye Başkanımız Muharrem Erkek tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya verilecek.

Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “9 Ağustos Cuma günü başlayarak kentin pek çok noktasında esecek festival rüzgârıyla hemşehrilerimizi kültür, sanat, spor ve eğlence adına dopdolu bir beş gün bekliyor. 61.Uluslararası Troia Festivali etkinliklerine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” denildi.