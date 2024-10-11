Uluslararası Yaratıcılık Festivali Golden Drum’dan BirGün’ün çalışmasına 2 ödül

Türkiye temsilciliğini Marketing Türkiye’nin üstlendiği, bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Yaratıcılık Festivali Golden Drum’ın kazananları belli oldu. 10 Ekim 2024’te Slovenya’nın Portorož kentinde gerçekleşen Golden Drum Ödül Töreni’nde çeşitli kategorilerde 62 Bronz, 58 Gümüş, 37 Altın ödül ve 17 Grand Prix sahiplerini buldu.

TBWA\Istanbul’un BirGün Gazetesi için hayata geçirdiği ve oldukça ses getiren kampanyası “Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin” bir bronz ve bir büyük ödülün sahibi oldu.

Ayrıca ajansın Twitch Game Changer adlı sıra dışı yaratıcı işi ise Streaming/Downloadable Creative Content and Podcasts kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.