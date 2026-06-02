Uluslararası yatırım bankası Arjantin örneğini hatırlattı: "ABD, seçim öncesi Türkiye’ye dolar swap hattı sunabilir"

Yatırım bankası Jefferies International bünyesinde görev yapan stratejist Durukal Gün tarafından hazırlanan güncel raporda, ABD yönetiminin Türkiye’ye dolar swap hattı teklifinde bulunabileceği öne sürüldü.

Bloomberg'de yer alan habere göre Trump yönetiminin Türkiye’ye sağlayabileceği olası bir swap hattı, geçen yıl Arjantin’e sunulan destek mekanizmasına benzer bir işlev görebilir.

Stratejist Durukal Gün, ABD’den gelebilecek böylesi bir hamlenin Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısını doğrudan hafifleteceğini, enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını ve yerel piyasadaki dolarizasyon eğilimini caydıracağını belirtti.

Son aylarda artan finansal risklerin fiyatlanması nedeniyle yükseliş eğiliminde olan Türkiye’nin beş yıllık kredi risk priminin (CDS) de bu anlaşma sayesinde aşağı çekilebileceği savunuldu. Küresel piyasalarda Türk varlıklarına yönelik hareketliliklerde vadeli enstrümanlarda %1,39 oranında gerilemeler kaydedilirken, olası swap hattının bu iyileşmeyi kalıcı hale getirebileceği aktarıldı.

"MAKUL BİR SENARYO GÖRÜYORUZ”

Raporda, Türk ve ABD’li ekonomi yetkilileri arasında şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış resmi bir swap müzakeresi bulunmadığı aktarılırken, Arjantin örneğinde olduğu gibi bu tür bir döviz takas desteğinin sağlanmasının oldukça rasyonel ve akla yatkın bir senaryo olduğu vurgulandı.

Durukal Gün, “Türkiye’nin Arjantin örneğine benzer şekilde seçimlerden önce ABD’den bir döviz swap hattı alabileceği makul bir senaryo görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Bloomberg’in aktardığına göre, Türk ve ABD’li yetkililer bugüne kadar böyle bir swap hattı ihtimalini kamuoyu önünde tartışmış değil.

Swap hattı, merkez bankalarının birbirlerine belirli bir süre için kendi para birimlerini takas ederek likidite sağlamalarına imkan veren bir mekanizma olarak biliniyor. Olası bir dolar swap hattı, Türkiye’nin ihtiyaç halinde doğrudan dolar likiditesine erişebilmesini sağlayabilir.

ABD MİLEİ HÜKÜMETİNİ DESTEKLEMİŞTİ

ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap anlaşmasına gitmiş ve piyasadan doğrudan peso alarak Javier Milei hükümetini desteklemişti. Trump yönetiminin kararıyla Arjantin’de gerçekleştirilen ara seçimlerin hemen öncesinde piyasaları dengelemek ve ulusal para birimindeki ani değer kayıplarını engellemek amacıyla uygulanan bu yöntemin, Türkiye ekonomisi için de benzer bir koruma kalkanı oluşturabileceği ifade edildi.