Uluslararası yatırımda 286,6 milyar dolar açık

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla eksi 286,6 milyar dolar oldu. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan borçlarının dengesini ifade eden UYP bu ay da açık verdi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 378,4 milyar dolar, borçları ise yüzde 0,8 oranında artışla 665,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. UYP, bu dönemde 6,1 milyar dolar daha açık verdi.

Merkez’den yapılan açıklamada özetle, "Rezerv varlıklar yüzde 7,0 oranında artarak 166,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,2 azalışla 37,4 milyar dolar olmuştur. Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri yüzde 9,3 oranında azalışla 31,5 milyar dolar olmuştur. Portföy yatırımları yüzde 3,0 oranında artarak 128,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" denildi.