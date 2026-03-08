Ulusötesi aşırı sağ bir dinamik işliyor

Son yıllarda birçok ülkede kadınların ve LGBTİ+’ların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar artıyor. Bu saldırılar otoriter siyasal projelerin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

“Cinsiyet ideolojisi” söylemi etrafında kurulan politikalar, aileyi ve “ulusal değerleri” koruma iddiasıyla meşrulaştırılırken aynı zamanda demokratik kurumların zayıflatılmasıyla birlikte ilerliyor.

Macaristan Sosyal Bilimler Merkezi Araştırma Profesörü Judit Takács’a göre bu süreç tekil bir ülkeye özgü değil. Viktor Orbán yönetimi altında Macaristan’da yaşanan gerilemeler daha geniş bir siyasal örüntünün parçası. Takács, Türkiye, İtalya ve ABD gibi ülkelerde de benzer stratejilerin devreye sokulduğunu vurguluyor.

Judit Takács ile yaptığımız söyleşide Macaristan’daki hak gerilemelerini, “illiberal devlet” modelini ve bu modelin Türkiye’den ABD’ye uzanan benzerliklerini konuştuk.

Orban yönetimi altında kadın ve LGBTİ+ hakları için en önemli gerilemeler neler oldu?

Sistematik biçimde adımlar atıldı. 2020 yılında Macaristan hükümeti, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi'nin onayını geri çekerek bunu “cinsiyet ideolojisi” tehdidi olarak nitelendirdi. Aynı yıl cinsiyeti biyolojik ve değiştirilemez olarak tanımlayarak transseksüel ve interseks bireylerin cinsiyet tanınmasını yasal olarak yasakladı. Toplumsal cinsiyet çalışmaları programlarının finansmanı kesildi ve bu programlar 2018 yılında devlet üniversitelerinden fiilen yasaklandı. 2021 tarihli “pedofili karşıtı” yasa (Macaristan hükümeti üyeleri ve destekçileri tarafından genellikle “çocuk koruma yasası” olarak anılırken LGBTIQ STK'ları, bu yasadan “eşcinsel propaganda yasası” olarak bahsediyor), kısmen ilgili Rus mevzuatını örnek alarak, reşit olmayanların erişebileceği içeriklerde eşcinselliğin veya cinsiyet geçişinin tasvirini yasakladı ve eğitim, medya ve kamusal alanda ciddi şekilde kısıtladı. Anayasa, evliliği yalnızca bir erkek ve bir kadın arasında olarak tanımlamak ve “anne bir kadındır, baba bir erkektir” ifadesini eklemek için değiştirilirken, aynı cinsiyetten çiftlerin evlat edinme hakları da kısıtlandı. Kürtaj, teknik olarak yasal olmasına rağmen fiili olarak zahmetli hale getirildi.Öte yandan kadınlar siyasi kurumlarda önemli ölçüde yetersiz temsil ediliyor ve hükümet, cinsiyete dayalı ücret farkları veya aile içi şiddet gibi yapısal sorunları göz ardı ediyor.

Cinsiyet karşıtı politikalar, medya kontrolü ve yargı üzerindeki etkisiyle birlikte değerlendirildiğinde nasıl otoriter bir bütün oluşturuyor?

Tek bir politika tüm hikayeyi anlatmaz. Otoriterliği yaratan, politikalar arasındaki etkileşimdir. Cinsiyet düşmanı politikalar, “cinsiyet ideolojisi”, “Brüksel bürokratları”, “Soros tarafından finanse edilen STK'lar” gibi tutarlı bir kültürel düşman sunarak acil durum önlemlerini meşrulaştırabilir – bu, kararnameyle yönetimin tekrarlayan bir yönetim aracı haline geldiği Macaristan'da çok tanıdık bir modeldir. Orbán hükümeti, 2020'deki COVID-19 salgını sırasında ilk kez halk sağlığı olağanüstü halini ilan ederek, kararnameyle kendisine geniş yürütme yetkileri verdi ve o zamandan beri çeşitli şekillerde olağanüstü hal hükümlerini sürdürdü (en sonuncusu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak ilan edilen “savaş olağanüstü hali”). Böylece, olağanüstü önlemlerin siyasi yaşamın olağan koşulu haline geldiği bir yönetim biçimini fiilen normalleştirdi. Medya konsolidasyonu (2022 yılına kadar 500'den fazla medya kuruluşu, Orta Avrupa Basın ve Medya Vakfı “KESMA” aracılığıyla Orbán'a yakın sahiplere devredildi) bu anlatıların anlamlı bir karşı ses olmadan güçlendirilmesi anlamına geliyor. Paralel idari mahkemelerin oluşturulması ve Anayasa Mahkemesinin doldurulmasıyla yeniden şekillendirilen yargı, mağdurların yasal başvuru yollarını ortadan kaldırmaktadır. Her bir sütun diğerlerini güçlendirmektedir: mahkemeler yasalara itiraz etmemekte, medya yasaları incelememekte, yasalar ise muhalefeti harekete geçirebilecek sivil toplum örgütlerini etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. Bálint Magyar gibi akademisyenlerin “post-komünist mafya devleti” olarak adlandırdığı şey budur: bu sadece muhafazakar bir yönetim değil, iktidar, hukuk ve kültürün birleşerek Orbán liderliğindeki tek bir siyasi ağın hakimiyetini yeniden üreten bir sistemdir.

Genderfobiyi daha geniş bir aşırı sağ ajandanın parçası olarak tanımlıyorsunuz. Macaristan’daki süreç ile ABD, İtalya ve Türkiye’deki gelişmeler arasında yapısal benzerlikler görüyor musunuz?

Macaristan örneği tek değil. Türkiye, İtalya ve ABD gibi ülkelerde de , “genderfobi” sadece sosyal-muhafazakar bir pozisyon olarak değil, aynı zamanda siyasi bir teknoloji olarak da işlev görüyor ve paralellikler barındırıyor. Yaşanan ortak durum çocukların korunmasına odaklanan ahlaki panik, akademik uzmanlığın sistematik olarak meşruiyetinin ortadan kaldırılması ve siyasi bir çerçeve olarak “ebeveyn haklarının” silah olarak kullanılması. Bunlar, seçim tabanını sağlamlaştırmak ve dikkatleri ekonomik krizdan uzaklaştırmak için eşzamanlı olarak kullanılır. Bu sadece bir dizi paralel ama birbirindan bağımsız olmayan gelişme. Strateji, retorik ve bazı durumlarda finansmanın ulusal sınırlar ötesinde dolaştığı, ulusötesi bir aşırı sağ siyasi dinamiği yansıtıyor.

Budapeşte Pride 2025'in bir dönüm noktası olduğunu belirtiyorsunuz. Bu konuyu biraz daha açar mısınız?

2025 Budapeşte Pride’ı LGBTIQ+ topluluğunun savunmasızlığı, diğer vatandaşların otoriter bir sistem altında kendi potansiyel geleceklerini görebilecekleri bir ayna haline geldi. Bunu, birkaç unsurun bir araya geldiğini vurgulamak için “dönüm noktası” olarak tanımlıyorum: Yasaklara ve siyasi baskıya rağmen katılımın boyutu, uluslararası dayanışmanın görünür varlığı ve Pride yürüyüşünün sadece LGBTIQ+ toplulukları için değil, daha genel olarak demokratik gerilemeyi protesto eden vatandaşlar için de daha geniş bir demokratik muhalefetin odak noktası haline gelmesi. Bu, geleneksel muhalefet için alanın kapatıldığı durumlarda kamuya açık etkinliklerin demokratik direnişin mekanları haline gelebileceği daha geniş bir dinamiği yansıtıyor. Ancak bu ivmenin gerçekten yapısal siyasi değişime dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz.

Araştırma Profesörü Judit Takács - Macaristan Sosyal Bilimler Merkezi

Pride gibi kitlesel hareketler sadece kimlik temelli eylemler mi, yoksa daha geniş bir demokratik direnişin parçası mı?

Pride yürüyüşleri kimlik temelli olmasının yanı sıra demokratik niteliktedir. Otoriter rejimlerde bu iki boyut birbirinden ayrılamaz hale gelir. Devlet bir grubu ulusal yapı ile uyumsuz olarak tanımladığında o grubun kamusal alanda kendini ifade etmesi, demokratik katılım, çoğulculuk ve devlet iktidarının sınırları hakkında bir talep haline gelir. Hannah Arendt'in “haklara sahip olma hakkı” kavramı burada yararlı olabilir: “Bir grup siyasi tanınırlıktan mahrum bırakıldığında, kamusal alanda fiziksel varlığı başlı başına bir hak talebidir” Macaristan'da Pride yürüyüşü, LGBTIQ+ olmayan ancak bu etkinliği açık muhalefet için kalan birkaç mekandan biri olarak gören katılımcıları çekti. Bu, Polonya'daki feminist yürüyüşleri ve İstanbul'daki yasaklanmadan önceki Onur Yürüyüşü etkinliklerini yansıtıyor. Bu eylemler de hem kimlik temelli eylemlerdi hem de demokratik talepler barındırıyordu. Bu tür kitlesel seferberlikler aynı zamanda önemli bir farkındalık yaratma işlevi de görüyor. Resmi söylemlerin görünmez kılmaya çalıştığı bir topluluğu görünür kılıyor ve hem katılımcılara hem de gözlemcilere yalnız olmadıklarını gösteriyor.

Macaristan'daki süreci “illiberal teklif” olarak tanımlıyorsunuz. Bu süreç nasıl tersine çevirilebilir?

“İlliberal teklif” kavramı, Orbánizm'i saf bir zorlama olarak değil, siyasi bir pazarlık olarak çerçeveliyor. Devlet, (kültürel, ekonomik, demografik) güvenlik, net bir (Hıristiyan, Macar, aile merkezli) kimlik ve algılanan tehditlerden (göç, “cinsiyet ideolojisi”, Batı liberalizmi gibi) koruma sunuyor. Karşılığında ise sivil özgürlüklerin, basın özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının kısıtlanmasını kabul ediyor. Birçok vatandaş bu teklifi kabul ediyor. Aldatıldıkları için değil, teklif gerçek endişelerini ele aldığı için. Tersine çevirmeyi düşünmek için bunu akılda tutmak çok önemli. Tersine çevirme, bazı akademisyenlerin “karşı teklif” olarak adlandırdığı, azınlıkları günah keçisi ilan etmeden bu endişeleri ele alan bir siyaset gerektirir. Ayrıca kurumsal altyapının yeniden inşa edilmesi de gerekiyor. Bağımsız bir yargı sistemine, çoğulcu bir medya ortamına, özgürce işleyen sivil toplum örgütlerine ve tabii ki Fidesz'in üstün çoğunluğunu garanti altına almak için manipüle edilmeyen bir seçim sistemini ihtiyaç var. Ancak, muhalefetin ele geçirildiği bir sistem içinde kurumsal değişim ve dönüşüm son derece zor.

Özellikle otoriter rejimlerin yönettiği ülkelerde artan “aile odaklı politikalar” cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor mu?

Evet, ve bu mekanizmayı dikkatle incelemek gerekiyor. Otoriter rejimlerde doğum yanlısı aile politikaları (cömert aile yardımları, doğurganlığa bağlı konut kredileri, çocuk sayısına göre değişen vergi muafiyetleri vb.) sıklıkla kadınları destekleyen politikalar olarak sunulur. Ancak bu politikaların altında yatan mantık kadınların sosyal değerini üreme ve annelikle ilişkilendirir ve bu modele uymayan kadınları (bekar kadınlar, çocuksuz kadınlar, LGBTIQ+ kadınlar, kariyerine öncelik veren kadınlar) yapısal olarak dezavantajlı konuma getirir. Ayrıca, kadınların bağımsız ekonomik katılımını desteklemek yerine aileyi bir birim olarak sübvanse ederek cinsiyete dayalı iş bölümünü pekiştirme eğilimindedirler. Macaristan'da yapılan araştırma bulguları, bu seçici doğum yanlısı politikaların öncelikle orta sınıf ve üst-orta sınıf ailelere fayda sağladığını, ancak güvencesiz çalışanlar veya bekar anneler için çok az fayda sağladığını gösteriyor. Otoriter bağlamlarda bu politikaların, liberal olmayan devlet kurma projesinden ayrılamayacağını gözlemlemeliyiz. Korunması gereken “aile”, ulusa kimlerin ait olduğunu ve kimlerin ait olmadığını tanımlayan politik bir kategoridir. Bu, maddi açıdan cömert aile politikalarının bile hayali bir aile idealine uyanları ödüllendirirken ondan sapanları cezalandıran bir tür normatif zorlama işlevi gördüğü anlamına gelir. Türkiye ve Rusya ile yapılan karşılaştırmalar benzer örüntüler gösteriyor. Seçici doğum teşviki, feminist ve LGBTIQ+ hareketlerine düşmanlıkla birleşerek asıl amacın kadınların refahını artırmak değil, belirli bir sosyal düzenin demografik ve ideolojik olarak yeniden üretilmesi olduğunu ortaya koyuyor.