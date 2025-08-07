Ümit Aktan kimdir? Ümit Aktan'ın hayatı ve kariyeri

Ünlü spor spikeri ve gazeteci Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ümit Aktan kimdir, nereli, hangi kanallarda görev yaptı, neden vefat etti? İşte biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler.

ÜMİT AKTAN NEREDE DOĞDU?

Türk spor medyasının önemli isimlerinden Ümit Aktan, 21 Ocak 1949’da Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşlarda futbol tutkusu ile Galatasaray altyapısında futbolculuğa adım attı. Ancak yaşadığı ağır bir sakatlık sonucu futbol kariyerini erken sonlandırmak zorunda kaldı.

TRT İLE BAŞLAYAN EKRAN YOLCULUĞU

1972 yılında TRT'de spor spikerliği görevine başlayan Aktan, Türkiye'de sporun televizyondaki sesi haline geldi. Hem maç anlatımları hem de spor programlarıyla geniş kitlelere hitap etti.

1975’te Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyeliğine kabul edilen Aktan, gazetecilik kariyerinde de adını duyurdu. Son Havadis, Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yaptı.

TGRT, KANAL 6 VE “HAYDİ MAÇA”

1990'lı yıllarda TGRT’nin kuruluşunda aktif rol alan Ümit Aktan, bu kanalda hem maç spikerliği yaptı hem de çeşitli yarışma ve spor programlarında sunuculuk görevini üstlendi. Daha sonra Kanal 6’da yayınlanan “Haydi Maça” programıyla hafızalara kazındı. Program, daha sonra Kanal A'ya taşındı ve 2009 yılında sona erdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI VE SON DÖNEM KARİYERİ

2007-2014 yılları arasında TGRT Haber’de yayımlanan “Futbol Gecesi” programında yorumculuk yapan Aktan, ilerleyen yıllarda a Spor kanalında Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlatan ses olarak ekranlarda yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI VE VEFATI

Bir dönem oyuncu Selin Dilmen ile evli kalan Ümit Aktan, 8 yıl süren bu evliliğin ardından özel hayatını kamuoyunun dışında yaşamayı tercih etti.

Ümit Aktan, 7 Ağustos 2025 tarihinde, 76 yaşında hayatını kaybetti.