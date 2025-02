Ümit Alan ve Tuna Kiremitçi Eskişehirlilerle buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Eskişehir’de Büyümek, Eskişehir’i Özlemek!" başlıklı söyleşi, Eskişehirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yazar-iletişimci Ümit Alan ve yazar, şair, müzisyen Tuna Kiremitçi, doğup büyüdükleri şehre dair hâtıralarını ve Eskişehir’e duydukları özlemi katılımcılarla paylaştı. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir’in kendisi için ne ifade ettiğini anlatarak, şehirden ayrılanların Eskişehir sevgisini vurguladı. Başkan Ünlüce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu şehir beni büyüttü, bana emek verdi. Sivil toplumda ve baroda çalışırken hep bu şehirle birlikte büyüdüğümü hissettim. Kamu ve sivil toplumda uzun yıllar emek verdim ve bugün bu emeklerimle Eskişehir’in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Bunun gururunu yaşıyorum. Ama bir de doğup büyüdükleri bu şehirden ayrılanlar var. Onların hikâyelerini dinlemek için bugün buradayız. Tuna Kiremitçi, Eskişehir’den ayrıldı ama ilk filmini ve ilk kitabını Eskişehir ile ilgili yazdı. Ne mutlu bize! Ne güzel bir Eskişehir sevdası! Ümit Alan da buradan ayrıldı ama hem ailesi burada hem de aklı ve fikri hep Eskişehir’de. Başkan olduktan sonra inanılmaz bir destekle her zaman Büyükşehir Belediyemizin yanında oldu. İşte Eskişehir’in yetiştirdiği güzel insanlar Burada kalsalar da ayrılsalar da Eskişehir’e olan sevgileri hiç bitmiyor, bu şehre hizmet etmeye devam ediyorlar."



Ümit Alan, Eskişehir’e dair en çok özlediği şeyleri anlatırken şunları söyledi:

Eskişehir’de net iki şeyi özlüyorum. Birincisi, her yere yürüyerek gitmek. Bu şehirde insanların en büyük şansı, yürünebilir bir şehir olması. İkincisi de bisiklet Hayatım bu şehirde bisiklet üzerinde geçti. Üniversiteye bisikletle gidiyordum, işe bisikletle gidiyordum. 2003 yılında İstanbul’a taşındım. Benim göçtüğüm yıllarda Eskişehir bir şantiyeydi, dönüşüm halindeydi. Şehir benim olmadığım yıllarda inanılmaz bir değişim geçirdi ve herkesin turistik seyahat için gelmeye başladığı bir yer haline geldi. Bana artık Eskişehir bir film seti gibi geliyor. Tiyatrosu, operası, sineması, toplu taşıması, yürünebilir alanları ve bisiklet yollarıyla her şeyiyle çocuklar ve gençler için tasarlanmış bir şehir. Böyle bir etkinliği düzenleyen, Eskişehirlilerin evlatlarına sahip çıkan Ayşe Başkan’a teşekkür ederiz."

Eskişehir’in çocukluğu üzerindeki etkisinden bahseden Tuna Kiremitçi, "Benim çocukluğumun en mutlu kısmı Eskişehir’de geçti. O yıllarda şehir bugünkü gibi değildi; Porsuk kıyısındaki toprak yollarda bisiklete binip apartmanların arkasındaki arsada top oynardık. Porsuk’a kaçan toplarımızı almak için uzun sopalar yapardık. Çocuk olarak Eskişehir’de çok mutluymuşum ve bugün sahip olduğum akıl sağlığımın büyük bir kısmını burada geçirdiğim çocukluğa borçlu olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Eskişehir’in her zaman iyi yönde geliştiğini vurgulayan Kiremitçi, "Ayşe Başkan varken içim daha da rahat" dedi. Eskişehir’in kültürel yapısından yaşam tarzına, şehirde büyümenin getirdiği duygulardan ayrılığın hissettirdiklerine kadar birçok konu ele alındı. Söyleşinin ardından Tuna Kiremitçi, sevilen şarkılarını Eskişehirliler için seslendirdi.