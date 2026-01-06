Ümit Dikbayır kimdir? Nereli, hangi partiye katıldı? (2026 Güncel Biyografi)

Türkiye'de siyasetinin son yıllardaki en dikkat çekici isimlerinden biri olan Ümit Dikbayır, uzun yıllar İYİ Parti çatısı altında yürüttüğü siyasi kariyerinin ardından CHP’ye katılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Peki Ümit Dikbayır kimdir, nerelidir ve hangi partiye geçti? İşte tüm detaylar...

ÜMİT DİKBAYIR’IN HAYATI VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

Ümit Dikbayır, 15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğdu. İş dünyasında edindiği deneyimin ardından siyasete atılan Dikbayır, ekonomik yönetim konusundaki birikimiyle dikkat çekmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ümit Dikbayır 57 yaşındadır.

İYİ PARTİ DÖNEMİ: KURUCULAR KURULU VE GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

Dikbayır, İYİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alarak partinin kuruluş sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı Üyesi olarak görev yapmış, Mali İşler Başkanlığı sorumluluğunu üstlenmiştir. 27. Dönem Sakarya Milletvekili olarak parlamentoda görev almıştır.

İYİ PARTİ’DEN İHRAÇ SÜRECİ

2023 yılının son aylarında kamuoyuna yansıyan iddialar, Ümit Dikbayır’ın siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. 5 Aralık 2023 tarihinde, parti içi tartışmalar ve Akşener’in ailesi ile özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarının incelendiği iddialar üzerine, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Bu süreç, hem İYİ Parti içinde hem de Türk siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

CHP’YE KATILIŞI: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Uzun süredir siyasi kariyerinde yeni bir yön aradığı bilinen Ümit Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde Grup Toplantısı'nda CHP’ye katıldı.

ÜMİT DİKBAYIR HAKKINDA BİLGİLER