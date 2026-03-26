Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması'nda birincilik Dilara Akça Doğrusöz'ün

11 Nisan 1980 tarihinde öldürülen TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü, Gazeteci Yazar Ümit Kaftancıoğlu adına bu yıl 22'ncisi düzenlenen öykü yarışması sonuçlandı.

Adnan Özyalçıner, Mehmet Güler, Öner Yağcı, Zeynep AliyeE, Feyza Akbulut Öner, Hakan Cucunel, Eşref Karadağ, Armağan Can ve Öztürk Tatar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren ilk 10 öykü belirlendi.

Birincilik: “Kuyu” adlı öyküsü ile Dilara Akça Doğrusöz

İkincilik: “Gecenin Kızı” adlı öyküsü ile Mediha Ünver

Üçüncülük: “Aynalarda Sır Olmak” adlı öyküsü ile Ergün Doğan

MANSİYONLAR

-“Siyam İkizi” adlı öyküsü ile İlhan Soytürk

-“Taş-Kağıt-Makas” adlı öyküsü ile Gülnar Kandeyer

-“İnsan Kendi Eseri Bir Muammadır” adlı öyküsü ile İdris Erdoğdu

-“Tuzlar Eriyince” adlı öyküsü ile Duygu Özsüphandağ Yayman

-“Çığırtkan Keklik” adlı öyküsü ile Zeliha Tamer Uçar

-“Dilber ve Türker Amca” adlı öyküsü ile Suat Sedefoğlu

-“Yün Yorgan” adlı öykü ile Hava Kantar Yıldırım

2026 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri ve Anma Gecesi 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 19:00'da Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak.