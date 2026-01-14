Ümit Karan gözaltına alındı
Başsavcılık tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Ümit Karan' gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi. Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Karan, işlemleri için emniyete götürüldü. Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.