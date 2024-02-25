Ümit Karan: Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi

Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) 2024 etkinliğine konuk olan eski futbolcu Ümit Karan, Türkiye’nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van’a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" diye konuştu.

Eski futbolcu Ümit Karan Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) 2024 etkinliğine konuk oldu.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

Futbol yaşamı, menajerlik, teknik direktörlük anılarını anlatan Karan, Fenerbahçe’den teklif aldığı ama kabul etmediğini, fanatik Galatasaraylı olduğunu vurguladı. Karan, en mutlu olduğu gol hangisi diye sorulunca da, “Fenerbahçe’ye attığım goller” dedi.

Ümit Karan, "Teknik direktörlük Türkiye’de çok zor, çok fazla futbol kulübü var, Youtube’dan iyi para kazanıyoruz. Biz varken Arda Turan mı vardı, asistlik yaptı, geldikten sonra her zaman kaybettik. Lincoln çok iyi oyuncuydu, severek oynadığım bir futbolcu" diye konuştu.

Karan, Türkiye’nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van’a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. 3 bin Euroluk futbolcudan bin Euro kazanmaktansa 300 bin Euroluk oyuncudan 100 bin Euro kazanmanın peşindeler. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" diye konuştu.