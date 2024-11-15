Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan'a 1-0 yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bistritsa Stadı'nda oynandı.

Bulgaristan, 73. dakikada Boris Dimitrov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Gökhan Gönül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım'da Sırbistan ile yapacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.