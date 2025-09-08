Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı

Giriş / Abone Ol
  • 08.09.2025 21:22
  • Giriş: 08.09.2025 21:22
  • Güncelleme: 08.09.2025 21:22
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'da Papara Park'ta Hırvatistan ile karşılaşacak.

