Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'da Papara Park'ta Hırvatistan ile karşılaşacak.