Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 20.00’de başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın İskoçya'yla karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda eylül ayında İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile yapacağı maçlara hazırlanan ay-yıldızlı ekibin İskoçya mücadelesi öncesi antrenmanını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yardımcılarıyla birlikte idmana gelen İtalyan çalıştırıcı, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme görüştükten sonra oyuncularla konuştu.

A MİLLİ TAKIMLA ORTAK KAMP YAPILACAK

Konuşmasında A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasındaki bağlantının önemini vurgulayan Vincenzo Montella, kısa süre sonra her iki takımın İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapacağını ve karşılıklı iki antrenman maçının oynanacağını söyledi.

Montella, "Levent hoca ile sürekli istişare halindeyiz ve sizleri devamlı olarak takip ediyoruz. Şu anda A Milli Takım'dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım'a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı. İtalya'da tekrar görüşmeden önce sizlere İskoçya karşısında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.