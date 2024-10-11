Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından Letonya maçının taktik varyasyonlarıyla devam etti. Antrenman, duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ümit Milli Takımı, Letonya ile yarın saat 19.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.