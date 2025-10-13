Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 21:19
  • Giriş: 13.10.2025 21:19
  • Güncelleme: 13.10.2025 21:19
Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı için Budapeşte'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için Budapeşte'ye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlıları Budapeşte Havalimanı'nda T.C. Budapeşte Büyükelçiliği yetkilileri 3. Katip Gökberk Ekinci, Sekreter Erdinç Tunçbilek ve Ekrem Ekşioğlu karşıladı.

Milliler, son çalışmasını bu akşam karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirecek.

