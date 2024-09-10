Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan ve aday kadrodan çıkarılan Bertuğ Özgür Yıldırım ve Arif Kocaman, San Marino karşısında forma giyemeyecek.

Ümit Milli Takım, San Marino ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.