Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

UEFA 2025 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ve Letonya ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg takımında forma giyen Can Yılmaz Uzun, hastalığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın'ın yerine ise EMS Yapı Sivasspor'dan Yunus Emre Konak kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım, 13 Ekim Cuma günü İstanbul'da San Marino ve 17 Ekim Salı günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.