Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor forması giyen Eray Korkmaz ve Eyüpspor forması giyen Metehan Baltacı, Ümit Milli Takımın Slovenya ve Norveç maçları aday kadrosuna dahil edildi.