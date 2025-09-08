Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz olacak

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 14:43
  • Giriş: 08.09.2025 14:43
  • Güncelleme: 08.09.2025 14:43
Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz olacak

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Maç günü stat gişesi de açık olacak.

BirGün'e Abone Ol