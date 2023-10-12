Ümit Milli Futbol Takımı'nın San Marino maçı ücretsiz izlenebilecek

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta San Marino ile oynayacağı karşılaşma ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre saat 19.45'te Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, saat 12.00 itibarıyla internet üzerinden ve stat gişelerinden TC kimlik kartıyla biletlerini alabilecek.