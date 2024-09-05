Ümit Milli Futbol Takımı yarın İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek

2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

Esenler Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonundan Amine Kourgheli yönetecek.

Grupta oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan milliler, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. İrlanda Cumhuriyeti ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplarken ikinci sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlılar grupta bir sonraki maçında, son sırada yer alan San Marino ile 10 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.