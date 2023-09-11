Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İtalya'yı konuk edecek
Kaynak: AA
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın İtalya'yı konuk edecek.
Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Pierre Gaillouste yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, 5. sırada yer alıyor.
İlk karşılaşmada Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise 4. sırada bulunuyor.