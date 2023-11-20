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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Norveç'i konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 11:10
  • Giriş: 20.11.2023 11:10
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:10
Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Norveç'i konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında yarın Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 6 ekibin yer aldığı grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 3 puanla grupta 5. sırada bulunuyor.

Norveç ise grupta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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