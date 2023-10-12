Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda üçüncü maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın San Marino'yu ağırlayacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 19.45'te oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Viktor Shimusik yönetecek.

İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise sahasında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu.

Milliler grupta 5. sırada yer alıyor.

Oynadığı üç maçı da kaybederek kalesinde toplam 12 gol gören San Marino ise 6. ve son sırada bulunuyor.