Ümit Milli Takım kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi aday kadroda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadrodan Eyüp Aydın çıkarıldı. Yerine Pendikspor forması giyen Hamza Akman dahil edildi.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

31 Mart Salı günü oynanacak kritik karşılaşma öncesinde millilerin aday kadrosu da netleşti.

Kalede Jankat Yılmaz, Deniz Ertaş ve Mert Furkan Bayram yer alırken savunma hattında Ayberk Karapo, Mertcan Ayhan, Berkay Yılmaz, Emirhan Başyiğit, Hamza Güreler, Yiğit Efe Demir, Yasin Özcan ve Ada İbik bulunuyor.

Orta sahada Demir Ege Tıknaz, Barış Kalaycı, Emirhan İlkhan, Baran Ali Gezek, Emre Demir ve Hamza Akman görev yapacak. Hücum hattında ise Başar Önal, Melih Bostan, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer alıyor.