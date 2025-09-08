Ümit Milli Takım, Trabzon’da sahaya çıkıyor

Efnan DEMİREREN - Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri kapsamında yarın Trabzon’da Hırvatistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım, maç öncesi son antrenmanını Papara Park’ta gerçekleştirdi.

Ümit Milli Takım, yarın Trabzon’da oynanacak Hırvatistan karşılaşması öncesinde son antrenmanını Papara Park’ta yaptı. Mücadelenin provasını gerçekleştiren millilerin çalışmasının ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Egemen Korkmaz, oyunculardan Semih Kılıçsoy ile Emirhan İlkhan basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

EGEMEN KORKMAZ: İYİ HAZIRLANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bir şeyler inşa etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Ben yapı olarak vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim ve oyuncularıma da bunu aşılamaya çalıştık. Tabi alışkanlıklar var. Çok kolay değişmiyor bazı şeyler, zamanla bazı şeyler oturacak. Ama bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Milli takıma oyuncu vermek hep amacımız bunu söylüyoruz. Bir yandan da turnuvalarda bulunmak istiyoruz, yarışmak istiyoruz bunu da ifade ettik. Bu işin başka bir tarafı da yeni oyuncular dahil etmek istiyoruz. Bugün kampta aramızda 16 yaşında bir arkadaşımız var. İnandık, güvendik, yardımcılarım da seyrettiler. Sonrasında ben son kez seyrettim. Bu tarz arkadaşlarımızı da ilerleyen süreçte aramıza katacağız. Netice itibariyle biz iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Birbirine yakın iki ülkenin müsabakası olacak diye düşünüyorum. Maç içinde anlar sonucu belirleyecek. Taraftarlarımız destek olursa çok mutlu olacağız. Umut ediyorum taraftarlarımız da buraya gelirler, bizi desteklerler. Bütün arkadaşlarımızın buna ihtiyacı var. Federasyonumuz bizlerin fikrini aldı. Biz 3 şehir sunduk. Kararı sonuçta Federasyonumuz veriyor. Biz de bu 3 tane şehri sunarken baştaki kriterlerimizden bir tanesi buydu. Ben buradaki insanların futbola bakışını çok iyi bilenlerdenim. Onun için de söylüyorum umarım bizi yarın yalnız bırakmazlar” şeklinde konuştu.

SEMİH KILIÇSOY: İNŞALLAH BURADAN GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ

Ümit Milli Takım’ın santrforu Semih Kılıçsoy, kendilerine güvendiklerini belirterek, “Benim için iyi geçiyor, farklı bir tecrübe. İlk yurt dışı tecrübem. İyi geçiyor alışıyorum, benim için daha iyi olacak inşallah. Biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Rakibimizin geçişleri üzerinden çalıştık. İnşallah buradan yarın galibiyetle ayrılacağız. Burada arkadaşlık ortamımız çok iyi. Yaklaşık 7-8 gündür beraberiz burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Yarın Trabzon halkını burada bizi desteklemeleri için davet ediyoruz” dedi.

EMİRHAN İLKHAN: TRABZON HALKINI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Rakiplerinin güçlü bir ekole sahip olduğunu buna karşın kendilerinin de iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Emirhan İlkhan ise, “Rakibimiz güçlü bir ekip, ekolü olan bir ülke. Ama biz de iyi bir kadroya sahibiz. Rakibimizin eksik yönlerini, geçiş yönlerini çalıştık bu bir haftalık süreçte. İnşallah yarın çok güzel bir performansla bu çalıştığımız pozisyonları iyi değerlendiririz ve 3 puanı alırız. Takımda abi kardeş gibi bir şey yok. Hepimiz aynıyız buraya geldiğimiz süreçten itibaren. Evet ben biraz daha büyük oldum diğer takım arkadaşlarıma göre. Milli takıma ilk geldiğimde 17 yaşındaydım şu anda 21 yaşında geldim. Ama takım içinde hiç öyle yeni geldi eski diye bir kavramımız yok. Takım arkadaşlarımızla çok iyi derecede. Benim de uzun zaman oldu tekrar milli takıma gelmeyeli sakatlık sürecinden kaynaklı. Çok güzel bir arkadaşlık grubumuz var. Otobüste, otelde, takım içinde iyi anlaşıyoruz. Yarın da inşallah arkadaşlığımızı sahada gösterebiliriz. Trabzon halkını destek için yanımızda istiyoruz. Trabzonspor U19 takımına Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği destekler çok önemliydi Trabzonspor takımı için. Bizim için de çok önemli gerçekten. Yarın onları yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Karşılaşma yarın saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak. (DHA)

