Ümit Milli Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar olan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanın bir bölümünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da takip etti.

Ümit Milli Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Letonya maçının hazırlıklarına devam edecek.