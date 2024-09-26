Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül’ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın Mart ayından bu yana Ümit Milli Takım’da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.