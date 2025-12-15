Ümit Özat'tan, Sergen Yalçın'a ağır eleştiri: "Hocalığı bırak, taksi şoförlüğü yap"

Süper Lig’in 16. haftasında Papara Park’ta oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş’ın gollerini Tammy Abraham ile Vaclav Cerny (2) kaydederken, Trabzonspor’un sayıları Ernest Muçi, Oulai ve Zubkov’dan geldi.

Siyah-beyazlı ekip, 38. dakikada El Bilal Toure’nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, bir Youtube kanalında değerlendirmelerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı eleştirdi.

Özat, Yalçın’ın maç öncesi ve maç sırasındaki tercihleri arasında tutarsızlıklar olduğunu savundu.

"NE DEDİYSE TERSİNİ YAPIYOR"

Ümit Özat, Beşiktaş’ın özellikle savunma kurgusuna dikkat çekerek, teknik ekibin tercihlerinin sahaya yansımadığını ifade etti. Siyah-beyazlıların 10 kişi kaldıktan sonraki oyun planını da eleştiren Özat, takımın bu bölümde oyunu doğru yönetemediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sergen Hoca yine televizyonda ‘şunu yaparım’ dediyse tersini yaptı. Yapacağını söylediklerini yapmadı, yapmayacağını söylediklerini yaptı. Bugün Sergen Yalçın’ı hakem kurtardı. Emirhan’dan sol bek arıyorsan, TFF’ye gidip ‘Diplomamı iptal edin, taksi şoförlüğü yapacağım’ de."

Deneyimli yorumcu, Sergen Yalçın’ın daha önce yaptığı “10 kişiyle nasıl oynanır” vurgusunun sahada karşılık bulmadığını belirterek, bu konuda Beşiktaş’ın beklenen görüntüyü veremediğini dile getirdi.