Ümit Özdağ'a, Şeyh Said'e hakaretten para cezası verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, Şeyh Said'e hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 500 TL para cezası verildi.

Bugün Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme, Ümit Özdağ'a, sosyal medya hesabından Şeyh Said’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçundan para cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına da karar verildi.

Mahkeme, savunmada öne sürülen “siyasi kimlik”, “kamusal tartışma” ve “tarihsel değerlendirme” iddialarının hakaret niteliğindeki sözleri hukuken meşru kılmadığını belirtti.

ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Ümit Özdağ, karara tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, karara itiraz edeceklerini belirterek "Bizim savunmamız alınmadan ve yaptığımız itiraz dikkate alınmadan kâğıt üzerinde bir karar verilmiş. Beni dinlemeden böyle bir karar veriliyor ama bu karar nihai bir karar değil. İki hafta içinde itiraz edeceğiz" dedi.

Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Şeyh Said vatana ihanet etmiştir. Vatana ihanet eden vatan hainidir" açıklamasını yaptı.

Şeyh Said'in torunları, Özdağ'ın ifadeleri üzerinde 9 Kasım 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunmuşlardı.