Ümit Özdağ canlı yayını terk etti: Benim muhatabım Özgür Özel

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV canlı yayınını terk etti.

Özdağ, katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a ilişkin çıkışı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tartışmadaki tavrını değerlendirdi.

Özdağ, cevap hakkını kullanmak için CHP adına görevlendirilen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın yayına bağlanma talebine karşı çıktı.

Sunucunun Akdoğan'ı yayına bağlamak istemesi üzerine Ümit Özdağ, canlı yayını terk etti.

Özdağ, "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Bunun dışında yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler...” ifadelerini kullandı.