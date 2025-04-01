Ümit Özdağ: Cezaevinde çete mensupları gençlere ağır mobbing yapıyor

​Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaldığı hücrenin krokisini kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerin cezaevinde çete mensupları tarafından ağır mobbinge maruz bırakıldığını belirtti.​

Özdağ, paylaşımında, 31 Mart 2025 tarihinde Silivri'deki hücresinde 72. gününü geçirdiğini ifade ederek, kaçma veya delil karartma ihtimalinin olmadığını, en üst sınır olan 3 yıl ceza alsa bile hapisten çıkması gerektiğini vurguladı.

Özdağ, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda tutuklanarak cezaevine sevk edilen gençlerin, çete üyeleri tarafından ağır mobbinge maruz bırakıldığını söyledi.

Özdağ, ziyaretine gelen bir avukatın kendisine bu konuyla ilgili anlattıklarını şu şekilde aktardı:

"Son olaylarda tutuklanıp Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış. 'Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak' gibi baskıların yanında sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak için çaydanlığın buharına tutan bir genci çete mensupları 'Bizden izin almadan ısıtamazsın' diyerek dövmüşler. Genç infaz memurlarını çağırarak kurtulmuş."