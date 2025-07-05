Ümit Özdağ CHP'ye destek ziyaretinde bulunacak

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 13 kişi, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu sabah Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

ÖZDAĞ CHP'Yİ ZİYARET EDECEK

Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaşanan operasyonlar nedeniyle 6 Temmuz 2025 saat 10.00'da CHP Genel Merkezini ziyaret edeceğini söyledi.