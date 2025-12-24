Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ beraat etti. Özdağ, hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, Özdağ'ın beraatine hükmetti.
Davanın üçüncü duruşması saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başladı.
35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.
Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıyordu.
Özdağ, dava kapsamında bir önceki duruşmaya 9 Eylül'de çıkmış, duruşma bugüne ertelenmişti.