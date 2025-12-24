Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Davanın üçüncü duruşması saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başladı.

35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıyor.

Özdağ, dava kapsamında bir önceki duruşmaya 9 Eylül'de çıkmış, duruşma bugüne ertelenmişti.

Zafer Partisi, duruşmanın ardından Ümit Özdağ'ın adliye önünde açıklama yapacağını duyurdu.