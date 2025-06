Ümit Özdağ: "Cumhuriyet Halk Partisi çok ağır bir baskıyla karşı karşıya"

Silivri Cezaevi’ndeki 149 günlük tutukluluğunun ardından tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SZC TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

Özdağ, gündemdeki yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, ''Yeni bir anayasadan bahsediliyor. Mevcut anayasa haklarımızı muhalefetin haklarını vermeyip, kullandırmayıp, yasal hakları askıya alıp, ondan sonra yeni anayasa yapıp daha demokratik olsun demek hiç inandırıcı değil'' ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ BÜYÜK BİR SIKINTI YAŞIYOR"

Yeni çözüm sürecine ilişkin Özdağ, ''Bu süreç büyük bir sıkıntı yaşıyor diye düşünüyorum. Ama bu sıkıntı benim muhalefetimden kaynaklanmadı. Zafer Partisi'nden de kaynaklanmadı. Sıkıntı bu sürecin doğasındaki diğer hususlardan kaynaklandı. Ben PKK terör örgütüne güvenilmeyeceğini ifade ediyorum başından beri ve PKK yenildiğini kabul etmeden, 'Türkiye beni yendi ve ben mağlup oldum' demeden hiç muhatap alınmaması gerektiğini ben ifade ediyorum'' dedi.

"MÜSAVAT BEY'İN YAPMIŞ OLDUĞU ÇAĞRIYI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Özdağ'a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ''milliyetçiler birleşsin'' çağrısını nasıl değerlendirdiği sorulması üzerine Özdağ, ''Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları, milletvekiller beş ay içerisinde birçok kez geldiler. İYİ Parti'ni milletvekilleri sağ olsunlar ziyaretime geldiler. Tabi, Müsavat Bey'in yapmış olduğu çağrıyı çok değerli buluyorum. Bütün arkadaşlarım da çok değerli buluyorlar. Milli, üniter, laik, kuruluş felsefesi temellerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe doğru varlığını güçlenerek, hukuk devleti olarak sürdürülmesi noktasında bir arada olmak gerekiyor'' diye yanıtladı.

"DAVAYI OKUYUNCA DEHŞETE KAPILDIM"

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ile cezaevinde birçok kez karşılaştıklarını belirten Özdağ şöyle konuştu:

''Osman Bey ile hayata çok farklı baktık, bakıyoruz. Ama orada birçok kez karşılaşma imkanımız oldu. Hafif iletişimimiz oldu. Ben o zamana kadar çok merak etmemiştim Osman Kavala davasını. Fakat davayı okuyunca dehşete kapıldım. Bu ülkenin her bir yurttaşı adil yargılanmalı. Osman Kavala da bunu görmüyoruz. Altı seneden beri içeride ve çıkabilir. Bu hukuki bir şey değil, bu siyasi bir şey. Can Atalay'la da çok farklı yerlerdeyiz. Can Bey ile de selamlaşma imkanımız oldu. Yargıtay aleyhinde karar aldığı zaman ben dışarıdaydım ve bunu eleştirmiştim. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı hiyerarşik olarak her şeyin üstündedir.''

"CHP ÇOK AĞIR BİR BASKIYLA KARŞI KARŞIYA"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu ve CHP'nin kurultayına ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin de değerlendiremelerde bulunan Özdağ, ''Cumhuriyet Halk Partisi çok ağır bir baskıyla karşı karşıya. Ve bir partinin yaşayabileceği en ağır baskı süreçlerinden birisini yaşıyor ve buna karşın Sayın Özgür Özel'in göstermiş olduğu performansın etkileyici bir performans olduğunu ifade etmek isterim'' diye konuştu.