Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin Öcalan için 'statü' önermesine tepki: Çok tehlikeli olarak görüyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili son açıklamalarına tepki gösterdi.

Özdağ, "Bahçeli'nin açıklamasını dikkatle okudum ve çok tehlikeli bir açıklama olarak görüyorum. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Türk milletinin vicdanında ağır yaralara neden olmaktadır, Türk milleti ağır tepki vermektedir. Özetle ne Abdullah Öcalan o hapishaneden çıkabilir, statüsü de bellidir, idam cezasına çarptırılmış bir mahkumdur" dedi.

19 Mayıs'ın 107'nci yıldönümünde Samsun'a giden Özdağ, sel mağduru esnaf ve yurttaşlarla görüştü.

Daha sonra gündeme ilişkin konuşan Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçle ilgili PKK lideri Abdullah Öcalan için statü önermesine tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEBİLİR ŞEYLER DEĞİL"

Bu öneriyi 'çok tehlikeli bir açıklama' olarak gördüğünü belirten Özdağ, şunları kaydetti: