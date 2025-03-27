Ümit Özdağ'dan cezaevi yönetiminin yemeklerini almama kararı: "Ölmeyecek kadar yiyeceğim"

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapacağı "açlık grevi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, hakkındaki iddianame hazırlanana kadar cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdiğini açıkladı.

Özdağ, sadece kantinden aldığı gıdalara tüketeceğini belirterek "Odamda bulunan yiyeceklerden, 'ölmeyecek kadar' yiyeceğim" dedi.

Özdağ, cezaevinden yazdığı mektubun tamamı şu şekilde:

"Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumunda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler, dosyaya girdi. En son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi.

Bu suçta en üst sınır olan 3 sene ceza almış olsaydım dahi bu kadar süre hapis yatmazdım. Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdim.

İftarı ve sahuru, Ramazan’ın kalan son 3 gününde hücremde kantinden aldığım malzeme ile yapacağım. Bayram ve sonrasında ise cezaevi yönetiminden yemek almayacağım ve odamda bulunan yiyeceklerden, 'ölmeyecek kadar' yiyeceğim.

Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı, düşman ceza hukuku uygulamaları ile yatmayı haketmiyoruz. Sadece bir tek hukuk uygulaması istiyoruz. Bize duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun."