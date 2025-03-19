Ümit Özdağ'dan 'diploma' çıkışı: Demokrasiye suikast yapılmıştır

Zafer Partisi'nin 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan lideri Ümit Özdağ, İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali demokrasinin ilk adımı olan seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Bunu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü gerçekleştirirken, bir taraftan ülkemizin en köklü üniversitesinin akademik saygınlığını ortadan kaldırmış diğer yandan hem demokrasiye hem de hukuka suikast yapılmıştır. İptal edilen, gerçekte işleyen hukuk düzenidir. Hukukun iptal edildiği yerde devlet de olmaz."