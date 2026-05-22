Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı: Tek çözüm millete sormak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

CHP hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından partisinin Olağanüstü Divan Toplantısına başkanlık eden Özdağ, düzenlediği basın toplantısında erken seçim çağrısı yaptı.

CHP'de 2023'te genel başkan değişimi yaşandığı kongreye ilişkin alınan 'mutlak butlan' kararının asıl amacının anayasa değişikliği olduğunu savunan Özdağ, "Amaçlanan, anayasa değişikliğinin TBMM’de daha kolay gerçekleştirilmesi. Böylece sözde terörsüz ama teröre teslim olan, teröristlerin taleplerini kabul eden modelin dizayn edilen CHP ile TBMM’den çıkarılması istenmektedir" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Mutlak butlan gelişmesinin erken seçimin habercisi olduğunu da öne süren Özdağ, erken seçim çağrısı yaptı ve şöyle konuştu:

"Bu yaşananların Türkiye’yi erken genel seçime götürdüğünü de gayet net şekilde görüyoruz. Biz il ve ilçe teşkilatlarımızla böyle bir genel seçime de hazırız. Bu siyasi mühendislik girişimlerini Türk halkı sakin, kızgın ve öfkeli şekilde izliyor. Sandıkta bu müdahalelerin hesabını muhakkak soracaktır. Hadi gelin erken seçime gidelim bu yaptıklarınızı Türk halkına soralım."

"TEK ÇÖZÜM YOLU MİLLETE SORMAK"

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretine gittiğini de hatırlatan Özdağ, "Demokrasiye ve hukuk devletine verdiğimiz desteği ifade ettik. Bugün de aynı noktada bulunmaya devam ediyoruz. Dileğimiz önümüzdeki sürecin Türkiye’yi hızla seçime götürmesidir. Yaşanan devlet krizi ve düşman ceza hukuku uygulamaları göstermektedir ki demokrasinin, devletin taşıyıcı kolonlarının tasfiyesi devam edecektir. Tek çözüm yolu millete sormaktır" diye konuştu.