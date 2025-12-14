Ümit Özdağ'dan Gülşah Durbay için taziye mesajı: CHP'ye, Manisa ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Manisa ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Manisa ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum."