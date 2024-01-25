Ümit Özdağ'dan ırkçı "şaka"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de bir gazeteciye “Afgan mısın, otur” diyerek ırkçılık yaptı. Özdağ’ın “Afgan” ifadesini ırkçılık yapmak için kullanmasına salondakilerden bazıları kahkaha attı.

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Zafer Partisi lideri Özdağ, oturmasını istediği gazeteciyi, "Afgan mısın" otur, diyerek hedef aldı. Özdağ, katıldığı bir etkinlikte fotoğraf çeken gazetecinin oturmasını istedi. “Fotoğraf çekiyorum” yanıtını alan Özdağ, bu konudaki ısrarını sürdürdükten sonra gazeteciye, “Ulan Afgan mısın, otur dedim sana” ifadelerini sarf etti. Onu dinlemeye gelenler bu ırkçı çıkışa kahkahalarla güldü. Siyasi politikasını ülkedeki farklı etnik grupları hedef alarak sürdüren Özdağ, daha önce de birçok kez Suriyeli, Iraklı, Afganistanlılara karşı nefret söyleminde bulunmuştu.