Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki isim açıklamalarda bulundu. UEFA'nın, attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yaptığı için Merih Demiral'a soruşturma başlatılmasına ilişkin konuşan Özel, "UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. "Bundan birkaç yıl önce başka bir futbolcu zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendilerini sorgulamaya davet etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özdağ’ı CHP Genel Merkezi önünde MYK üyeleri Aylin Nazlıaka ve Zeliha Aksaz Şahbaz karşıladı.

Özgür Özel ve Ümit Özdağ, görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, ziyarete ilişkin, "Ziyaretimiz ülke gündeminden bağımsız olamazdı. Başta Sinan Ateş cinayeti üzerinde konuştuk. Böyle bir cinayetin üstünün örtülmemesi konusundaki fikrimi paylaştım. Bu konuyla ilgili sohbet etme imkanı oldu. Biz Sinan Ateş cinayetinin örtbas edilmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"İktidarın önünde 2 seçenek var" diyen Özel, "Birincisi adaletin önünü açabilirler. İkincisi bir sis perdesi indirilebilirler. Bu sefer adaletin gelmesi iktidarın değişimine kalır ama eninde sonunda gelir" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDECEĞİNİ UMUYORUZ"

Özel, "Türkiye'nin çözülmesi gereken bir kaçak göçmen sorunu var. Zamanında Esad'la görüşün dediğimizde tepki gösterenler şimdi 'tatil yapabiliriz' diyor. Avrupa Birliği'nin elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz" dedi.

Ümit Özdağ ise "Toplantının amacı Türkiye 'daha güvenli olsun'du. Görüşmelerimizin devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL'A SORUŞTURMA BAŞLATILMASI

UEFA'nın, attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yaptığı için Merih Demiral'a soruşturma başlatılmasına ilişkin konuşan Ümit Özdağ, "Almanya'nın Bozkurt işareti yapanlarla değil, Nazi işareti yapanlarla uğraşması daha iyi olur" dedi.

Özgür Özel ise, "UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı Türkiye'de büyütmek, köpürtmek başta milli takıma zarar verir. Bundan birkaç yıl önce başka bir futbolcu zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendilerini sorgulamaya davet etmek gerekir" ifadelerini kullandı.