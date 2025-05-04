Ümit Özdağ'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımlarıyla ilgili açıklama: "Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından sosyal medyada yaptığı 'sarı torba' paylaşımlarıyla ilgili "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur" açıklaması yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Yenişehirlioğlu İstanbul İl Gençlik Kolları'na ilişkin bilgilendirme notu paylaştı.

Yenişehirlioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim.

Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevne son verilmiştir."

Bu paylaşımı alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur" açıklaması yaptı.