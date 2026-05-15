Ümit Özdağ'dan "Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz" diyen Babacan'a tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ülkeyi kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan CHP'ye bırakmak istemiyoruz" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.

Babacan'ın sözlerinin aktarıldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Özdağ, DEVA Partisi milletvekillerinin 2023'teki genel seçimlerde CHP listelerinden TBMM'ye girdiğini hatırlattı.

"YAPMANIZ GEREKEN VEFANIZI GÖSTERMEK"

Paylaşımında CHP'yi ve Ali Babacan'ı da alıntılayan Özdağ, "Ali bey, bu cümleyi ben kurabilirim. Ancak siz CHP’li seçmenlerin oyu ile parlamentoya girdiniz. Bugün yapmanız gereken CHP’ye saldırmak değil saldırıya uğrayan CHP’ye destek olarak vefanızı göstermek olmalı" dedi.

Ali bey, bu cümleyi ben kurabilirim. Ancak siz CHP’li seçmenlerin oyu ile parlamentoya girdiniz. Bugün yapmanız gereken CHP’ye saldırmak değil saldırıya uğrayan CHP’ye destek olarak vefanızı göstermek olmalı. @zaferpartisi @devapartisi @alibabacan @herkesicinCHP https://t.co/vJk3NrK8r8 — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 15, 2026

BABACAN NE DEMİŞTİ?

KARAR TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplayan Ali Babacan "Ana muhalafet partisi aynı masada oturduğu çok sayıda milletvekiline rozet taktı. Aynı masada oturduğunuz İYİ Parti ya da DEVA'dan milletvekillerine rozet takıyorsunuz. Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken hiç sorun yok ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takınca kıyameti koparıyorlar. Ayrıldıkları zaman en kötü insan oluyorlar. Bu da doğru değil. CHP'nin bu tutumu doğru değil" diye konuşmuştu.

Babacan, "Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntıları ile uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz" demişti.